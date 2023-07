Gyökeres, o avançado que faz tudo e também marca golos

Durante mais de uma década, a contar a partir de 5 de Janeiro de 2001, Rodrigo Tello foi a contratação mais cara do Sporting, 1,5 milhões de contos (cerca de 7,5 milhões de euros). O recorde do chileno foi batido em 2011, quando os “leões” deram 8,85 milhões pelo médio brasileiro Elias (e pagou mais 2,5 milhões para o ter uma segunda vez em 2016), e, em 2016, o mais caro passou a ser Bas Dost (11,85 milhões). Em 2021, Paulinho custou 16 milhões e subiu para o todo da lista, mas o avançado minhoto ficou “apenas” duas épocas e meia com esse estatuto. Viktor Gyökeres, avançado sueco de 25 anos, foi nesta quinta-feira confirmado como jogador do Sporting e não foi barato: 20 milhões de euros à cabeça, mais quatro milhões por objectivos individuais e colectivos não especificadas.

