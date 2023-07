Deve ser o meu pai

As meninas chegaram do passeio de domingo alvoroçadas, como era costume, mulheres repletas de sol e vento e as marcas de se sentarem na caruma nas pernas. Aquela pequena liberdade modestamente concedida enlevava-as e o céu descrito pela irmã gorda era definitivamente um cobertor (era sempre assim que se referia ao céu do pinhal).

