Na Quinta das Areias, a ruralidade e requinte do Minho à beira do Cávado

Deverão existir poucas sensações comparáveis ao deleite de abrir uma janela e ter uma paisagem imensa só para nós. No mais puro dos sossegos, com as águas do rio Cávado ali mesmo à beira e rodeados de vários hectares de verde. Assim é na Quinta das Areias Wine Country House, em Braga, alojamento que faz questão de aproveitar o que a natureza tem de melhor, juntando-lhe umas pitadas de requinte. E como estamos em plena região demarcada dos Vinhos Verdes, não há como deixar as provas vínicas de fora. Tanto mais porque estamos a pisar o chão de onde saem parte das uvas que geram os vinhos Solar da Pena.

