Governo das Canárias proíbe caça de cães, gatos e furões a partir de Setembro

A medida destina-se a proteger as espécies das Ilhas Canárias e entra em vigor a partir de 29 de Setembro.

O Governo das Canárias anunciou, no início de Julho, que será proibido caçar grande parte dos animais selvagens ou errantes, incluindo cães, gatos e furões, a partir de 29 de Setembro, data em que entra em vigor a Lei de Protecção dos Direitos e Bem-Estar dos Animais.

A medida, anunciada pelo presidente do Governo das Ilhas Canárias, Ángel Víctor Torres, tem como objectivo garantir a biodiversidade e preservação de espécies da ilha, nomeadamente pássaros ou o lagarto gigante das Canárias. Assim sendo, será proibido caçar espécies selvagens, com excepção dos coelhos, rolas, perdizes e garças, nas ilhas de Lanzarote, Tenerife e Gran Canária, lê-se no regulamento.

A revogação da norma destina-se à temporada de caça de 2023/2024. De acordo com o jornal El Diario, a prática só será permitida “como método de captura para a realização de acções de controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras”. No entanto, a caça continua a ser permitida até 29 de Setembro.

Segundo o Ángel Víctor Torres, que está prestes a completar o fim do mandato enquanto presidente regional, a decisão de continuar com a norma ou proibi-la ficará a cargo do próximo Governo das Canárias.