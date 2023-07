Birras de Verão. O inferno das férias com TPC´s

Uma mãe não sabe o que fazer com a carga de Trabalhos Para Casa que recebeu da professora para as férias do filho.

Uma mãe não sabe o que fazer com a carga de Trabalhos Para Casa que recebeu da professora para as férias do filho, mas de uma coisa está segura: se insistir numa guerra diária para que a criança os complete, os próximos meses vão tornar-se num inferno.

As Birras de Verão tentam salvá-la. A ela e a todos os pais e filhos que se vêem nos mesmos apuros. Os maus resultados escolares angustiam os pais, não vale a pena por paninhos quentes sobre o assunto, porque lhes fere um bocadinho o amor-próprio, sim, mas também porque tendem a “catastrofizar” o futuro da criança, imaginando que as dificuldades que sente aos 7 anos se vão reflectir nas oportunidades de trabalho e de vida décadas depois. Mas é urgente que procurem resolver esses fantasmas, sem contagiar os filhos, protegendo o “espaço de casa” e as preciosas semanas de férias que têm em família. Encontrando outras soluções.

Ah, esperem, mas este podcast fala, também, dos pais que, por iniciativa própria, decidem levar a escola na mala, assumindo o papel de professores/treinadores dos filhos, tal a ânsia de os tornar nos melhores da aula. As intenções podem ser as melhores, mas...

A avó/mãe, Isabel Stilwell, e a mãe/filha, Ana Stilwell, aproveitam os minutos de paz que conseguem resgatar à confusão de baldes e bóias, bolas-de-berlim e chantagens de adolescentes, para responde ao vivo às perguntas que avós e mães lhes enviam.

Nestas Birras de Verão discutem, sem sombra de politicamente correcto, medos, irritações, perplexidade, raivas e mal-entendidos entre gerações, na esperança de que quem as escuta, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.

Isabel Stilwell é jornalista e escritora, mãe de três filhos e avó de oito netos, número sempre em atualização. Ana Stilwell, é cantautora, estudou Educação de Infância e é mãe de quatro filhos, entre os 5 e os 12 anos.