Histórias do Tour: Por Gino, esta vale a dobrar

Gino Mäder, ciclista suíço, não resistiu aos ferimentos de uma queda na Volta à Suíça, em Junho, e a morte trágica do corredor da Bahrain deixou o colega Pello Bilbao numa missão. Nesta terça-feira, depois de ter ganho a etapa do Tour, a missão do espanhol ganhou um significado diferente.

Mäder era um apoiante de causas ambientais e era bastante próximo de Pello Bilbao – um cão adoptado por Mäder chama-se precisamente Pello. Nessa medida, Bilbao quis honrar a memória do amigo seguindo-lhe os passos. O espanhol decidiu que, neste Tour, por cada ciclista que acabasse atrás de si em cada etapa, iria doar um euro para plantação de árvores no País Basco à associação BaSOS.

A organização define-se como “um grupo de pessoas que querem promover a floresta autóctone”. “O nosso objectivo é destacar os benefícios ecológicos, sociais e económicos oferecidos pelas florestas autóctones. Pretendemos sensibilizar e incentivar a reflexão e também queremos tudo isto em prática: comprar terras, replantá-las em comunidade e criar um viveiro de espécies autóctones. Tudo com a intenção de deixar aos nossos sucessores um lugar melhor para viver”, pode ler-se no site da associação.

A etapa 1 rendeu 135 euros, a segunda tirada rendeu 169 euros e até à nona etapa o espanhol de Guernica já tinha angariado 1.204 euros. A desta terça-feira, que Bilbao ganhou, não rendeu apenas os 168 euros definidos na missão. Como foi o vencedor do dia, será o dobro, segundo o que prometeu Bilbao.

Antes do Tour, Bilbao tinha dito que “seria incrível poder dedicar uma vitória ao Gino”. “Ele vai estar connosco durante todo o Tour”, apontou. E detalhou: “Depois de tudo o que aconteceu com o Gino, a situação fez-nos querer vencer mais do que nunca e temos um nível ainda mais especial de motivação do que acharíamos que iríamos ter”.

Nesta terça-feira, depois do triunfo na etapa 10, falou com emoção. “Foi uma etapa especial… para o Gino", começou, com a voz tomada pela emoção. “Foi difícil preparar as duas últimas semanas com ele na cabeça, mas ficar em casa com a minha filha ajudou-me muito a manter a calma e a ser positivo e a usar a minha energia positiva para fazer algo de bom no Tour”.