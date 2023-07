Gyökeres, chegou o reforço mais caro da história do Sporting

Mais de um mês depois de ter sido apontado como alvo do Sporting, Viktor Gyökeres finalmente chegou a Lisboa para ser reforço dos “leões”. Depois de várias semanas de negociações com o Coventry, que incluíram até uma viagem do presidente do clube, Frederico Varandas, a Inglaterra, o avançado sueco já está em Portugal e deverá ser apresentado na quarta-feira, tal como José Angel, lateral-direito espanhol que o Sporting recrutou ao Sevilha, os primeiros reforços para Rúben Amorim com vista à nova época.

O sueco de 25 anos foi de poucas palavras quando chegou a Lisboa, onde tinha uma multidão de jornalistas e alguns adeptos à sua espera. “Estou muito feliz por estar aqui. Sim, claro, quero marcar”, foi tudo o que o avançado nórdico disse no seu primeiro dia em solo português. Agora seguem-se os testes médicos, a assinatura de contrato e a apresentação oficial (que não deverá passar desta quarta-feira) para aquele que será o jogador mais caro da história do Sporting — os “leões” irão pagar 20 milhões de euros mais quatro por objectivos ao Coventry.

Gyökeres será o terceiro jogador sueco da história dos “leões”, depois de Hans Eskilsson, avançado que passou por Alvalade em 1988-89 (concluiu o capítulo com 10 jogos e seis golos), e Pontus Farnerud, médio que representou o Sporting durante época e meia entre 2006 e 2007 (33 jogos, um golo).

Nenhum deles deixou grande marca nos “leões”, mas a expectativa para Gyökeres é alta. O internacional sueco marcou 40 golos nas últimas duas épocas ao serviço do Coventry, a competir no Championship, e era seguido por alguns emblemas da Premier League. Será, agora, o reforço que Amorim pretendia para fazer concorrência a Paulinho e Chermiti no ataque do Sporting — e, eventualmente, para permitir ao técnico português fazer uma abordagem com um sistema diferente, que comporte dois avançados.

Os 20 milhões de euros (mais quatro potenciais) colocam o sueco no topo das contratações mais caras da história dos “leões”, ultrapassando Paulinho, por quem o Sporting pagou 16 milhões ao Sp. Braga em 2020-21. No top-5, estão ainda Pedro Gonçalves (13,5 milhões), Manuel Ugarte (12,5 milhões) e Bas Dost (11,85 milhões).

Para além de Gyökeres — que soma 13 internacionalizações A e três golos pela Suécia —, o Sporting deverá oficializar em breve a contratação de José Angel Carmona, lateral-direito recrutado ao Sevilha, que já está em Lisboa desde segunda-feira. Ambos irão seguir para o estágio que a equipa irá realizar em Lagos, no Algarve, entre os dias 15 e 26 deste mês, período em o “leão” terá jogos particulares com os belgas do Genk (19 de Julho) e com os espanhóis da Real Sociedad (25 de Julho).