TAP supera pré-pandemia em passageiros intercontinentais

A TAP transportou no primeiro semestre deste ano 7,58 milhões de passageiros, um valor que supera em 30,2% o número de idêntico período do ano passado (que ainda sofreu efeitos das restrições da covid-19), mas que está ainda 4,1% abaixo dos números de 2019 (pré-pandemia).

Mesmo assim, os valores de 2019 já fora superados nas rotas intercontinentais, com a TAP a anunciar em comunicado que aumentou em 14,7% o número de passageiros transportados nas rotas do Brasil, América do Norte e África face ao primeiro semestre de 2019, chegando aos 2,17 milhões de passageiros​. Comparando com 2022, a subida é de 31,1%.

O longo curso é, do ponto de vista do negócio, mais representativo do que o médio curso. No comunicado enviado nesta segunda-feira, a TAP não adiantou dados de receitas.

Já nas rotas continentais (Europa e Portugal), a TAP transportou no primeiro semestre deste ano 5,41 milhões de passageiros, 29,8% acima do mesmo período do ano passado, “mas ainda 10% abaixo do período anterior à pandemia”. A companhia aérea está a operar com menos aviões do que em 2019, e teve de ceder oito slots no aeroporto de Lisboa (autorizações para aterrar ou deslocar num horário) à EasyJet por causa dos 3200 milhões de ajudas de Estado.

No exercício de 2022, em que obteve receitas operacionais de 3485 milhões de euros, o valor mais alto de sempre, e um lucro de 65,6 milhões, a empresa transportou 13,8 milhões de passageiros, o que equivaleu a 81% dos níveis de 2019.



Nesta segunda-feira, a TAP, liderada por Luís Rodrigues e a entrar num processo de privatização, sublinhou que os indicadores de tráfego do primeiro semestre “são também muito positivos no que diz respeito à taxa de ocupação média dos voos (load factor), que foi de 80,2%, mais 5,5 pontos percentuais face a 2022 e já meio ponto percentual acima do registado antes da pandemia, no primeiro semestre de 2019”.

“No que diz respeito ao ASK (Available Seat per Kilometre, um indicador da oferta), a TAP registou no primeiro semestre um total de 25.015.746, mais 21,4% face ao mesmo período do ano passado e 4,3% acima do primeiro semestre de 2019”, diz o comunicado enviado pela empresa.