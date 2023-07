Eubanks é o mais velho dos novos membros do elitista clube de Wimbledon

Após o último encontro que efectuarem no Torneio de Wimbledon, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune, Christopher Eubanks, Roman Safiullin, Iga Swiatek, Jessica Pegula e Marketa Vondrousova irão receber um pin com o número oito, sinónimo de membro vitalício do Last 8 Club, cuja entrada é reservada aos quarto-finalistas dos torneios de singulares, semifinalistas das provas de pares e finalistas de pares mistos. Para todo o sempre, os tenistas têm garantida a entrada no recinto, bilhetes para os principais courts e o seu nome inscrito em letras douradas no enorme cartaz verde na parede do clube, dentro do All England Club, onde os membros podem descansar, beber um copo de vinho e reencontrar antigos adversários. Quem sabe se daqui a 10, 20 anos, Eubanks não irá recordar com Stefanos Tsitsipas a sua vitória, por 3-6, 7-6 (7/4), 3-6, 6-4 e 6-4, difícil de prever semanas antes, dada a sua aversão inicial à relva?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt