Américo Aguiar vai ser nomeado cardeal. “É uma homenagem a Portugal”

O Papa Francisco anunciou neste domingo a criação de 21 novos cardeais, entre eles está o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar. Foi com surpresa que Américo Aguiar recebeu a notícia nesta manhã, enquanto participava na preparação de kits para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Setúbal, disse horas depois em conferência de imprensa. "Estas nomeações não são comunicadas previamente a ninguém pelo Papa Francisco", disse o bispo auxiliar de Lisboa, um anúncio que deixou "totalmente surpreendido".

A comunicação foi feita na manhã deste domingo, enquanto o Papa falava desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração Angelus.

Aos jornalistas, Américo Aguiar defendeu que a nomeação "é uma homenagem a Portugal, aos portugueses e à juventude portuguesa" uma vez que, acredita, a sua criação como cardeal nasce na sequência da preparação da JMJ em Portugal.

"Estou convencido que o Papa teve no seu coração estes jovens e esta preparação da JMJ com eles, que é indispensável. Acho que o Papa quis, deste modo, homenageá-los, valorizá-los e fazer ele o que nos diz que façamos: dar aos jovens a possibilidade de serem os protagonistas da história das suas vidas. Esta decisão é esse gesto do Papa, que nada tem que ver comigo nem com as minhas competências", explicou Américo Aguiar.

O consistório está anunciado para 30 de Setembro, no Vaticano, véspera do início da próxima Assembleia Sinodal. D. Américo Aguiar é o único português entre os 21 novos cardeais a criar.

Questionado pelos jornalistas sobre se ser nomeado cardeal constituía um sonho, Américo Aguiar disse que "ninguém sonha ser cardeal". "Só se não tiver juízo."

"Quero anunciar que no próximo dia 30 de Setembro terei um consistório para a nomeação de novos cardeais. A sua proveniência demonstra a universalidade da Igreja, que continua a anunciar o amor misericordioso de Deus a todos os homens da Terra", disse Francisco antes de revelar os nomes dos novos cardeais.

Segundo a agência Ecclesia, o Colégio Cardinalício tinha, até agora, 222 membros, incluindo cinco portugueses: Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, José Tolentino Mendonça, arquivista e bibliotecário da Santa Sé, Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito e José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos.

O bispo Américo Aguiar, 49 anos, será o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício e o quarto cardeal português criado no actual pontificado. O também presidente da Fundação JMJ 2023 e presidente do conselho de administração do Grupo Renascença Multimédia é natural da diocese do Porto e foi ordenado sacerdote em 2001 e foi nomeado bispo auxiliar de Lisboa pelo Papa Francisco a 1 de Março de 2019.

Em Maio deste ano, um grupo de 21 católicos do Patriarcado de Lisboa remeteram uma carta ao Dicastério para os Bispos do Vaticano e ao representante diplomático da Santa Sé em Portugal, o núncio D. Ivo Scapolo, onde procuravam ajudar a traçar o perfil do futuro patriarca de Lisboa, que substituirá D. Manuel Clemente previsivelmente ainda este ano.

O nome de D. Américo Aguiar tem sido o mais frequentemente apontado para a sucessão. Mas a escolha do também bispo auxiliar de Lisboa parece não reunir consenso, sobretudo depois das polémicas desencadeadas pelos custos avultados do altar que vai acolher o Papa Francisco durante aquele evento, marcado para entre 2 e 6 de Agosto.