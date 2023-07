Teologia em cativeiro e teologia em liberdade

Em contraste com o que era habitual na Congregação para a Doutrina da Fé – estar sempre contra as inovações da teologia –, este Papa deseja e encoraja o carisma dos teólogos e a sua investigação.

1. Sem conhecer a história da Inquisição, do Santo Ofício e da Congregação para a Doutrina da Fé, não se pode avaliar a novidade, o alcance e a importância de um acontecimento recente do Papa Bergoglio. Evoco a história dessas instituições que não poderei desenvolver nesta crónica, mas todos podem lembrar-se do papel do cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Em muito pouco tempo foram condenadas todas as formas inovadoras de teologia, já depois do Concílio Vaticano II. Era um regresso aos tempos anteriores a esse marcante acontecimento.