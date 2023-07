Uma redução histórica da pobreza e da exclusão social

A redução da pobreza e da exclusão social é, desde sempre, um vector fundamental das políticas do Partido Socialista. Não por acaso, foi por iniciativa do PS que ao longo dos anos se introduziram em Portugal sucessivas políticas sociais para corrigir desigualdades estruturais na nossa sociedade, em particular aquelas dirigidas às franjas mais vulneráveis da população, nomeadamente crianças e idosos. Num país com défices históricos, é fundamental nunca esquecermos aqueles que necessitam da comunidade – do Estado – para escaparem ao abismo da pobreza. Devemos fazê-lo por princípios de solidariedade, de coesão e bem comum.

