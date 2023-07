A mesa da enóloga: Ana Coutinho n’A Sevilhana, em Vila Verde

A enóloga das Quintas do Homem até adora cozinhar em casa, receber e surpreender com pratos inovadores, mas o restaurante no centro de Vila Verde trouxe-lhe de volta as emoções da adolescência.

Ana Coutinho é uma enóloga feliz, que se sente a gosto com aquilo que faz, cómoda e realizada com os vinhos puros e rigorosos que elabora nas Quintas do Homem. São três propriedades que se espraiam pelo vale fértil e verdejante rio Homem, na margem direita antes da passagem por Vila Verde. Ao todo, 26 hectares, a grande fatia nas quintas da Veiga e do Paço, com 11 hectares cada, mais os quatro da Bouça recentemente acrescentados.

O curioso é que Ana nunca pensou em ser enóloga, mas, pelos vistos, os vinhos eram mesmo a vocação escondida e foi amor à primeira vista. “Caí de pára-quedas, o que queria era ser militar, ir para a Força Aérea”, confessa, para explicar que as circunstâncias a têm empurrado sempre para o caminho certo. “Na vida nada acontece por acaso”, acredita.

Quando se candidatou à Força Aérea, como os testes psicotécnicos só se realizavam no final do ano, decidiu que, entretanto, não ia ficar em casa e escolheu enologia, na UTAD, para acompanhar a irmã, que já estudava noutro curso em Vila Real. Dois meses depois, quando foi fazer os testes à Força Aérea, já não hesitou quando a questionaram sobre o que queria para o seu futuro: “Fazer vinho”, disse.

Este ano fará já a sua 25.ª vindima, num percurso que, após o estágio inicial no Douro, na Quinta do Vallado, a tem mantido quase sempre no Minho, ao pé de casa. Mesmo quando se candidatou a trabalhar numa adega do Alentejo, as circunstâncias acabaram por impedir. “O carro avariou quando ia para a entrevista e tive de voltar para trás.” Pouco tempo depois, foi contratada pela Adega de Ponte de Lima.

Foi acolhida por Fernando Moura, seu grande mestre na enologia, que haveria depois de indicá-la para dar apoio na Quinta da Veiga. Um part-time que acabou por passar a tempo inteiro e evoluído depressa para duplicação da vinha – com junção da Quinta do Paço –, crescimento e modernização da adega, e incremento da qualidade dos vinhos.

Camarão, gambas, bacalhau. E foi a opção mais adequada para os vinhos das Quintas do Homem.

Além da enologia, diz, “Adoro cozinhar, inventar, fazer diferente”, para receber amigos e convidados e surpreender com os almoços de família aos fins-de-semana. Por isso, conta que é raro comer fora e escolheu A Sevilhana pelas memórias de adolescência que guarda do restaurante. “Quando abriu, serviam numas tábuas, era uma novidade. Vínhamos todos os domingos, o meu pai levava-nos sempre a almoçar fora, agora é ao contrário, gosto é de fazer em casa.”

Com a marcação, propôs um menu actual, que dá destaque às carnes maturadas e importadas. Mas a gerência quis antes presenteá-la, e optou pelos pratos clássicos que deram fama à casa. “Até calhou bem, é mesmo um regresso àqueles tempos, era isto que comíamos quando tinha 15 anos”, atalhou Ana, contente por as circunstâncias terem, mais uma vez, mostrado que nada lhe acontece por acaso. Com camarão, gambas e bacalhau, esta era mesmo a opção mais adequada para os seus vinhos.

À MESA

A Sevilhana

Av. Dr. Bernardino Brito Ferreira, 186, Vila Verde

Tel.: 253312750

Encerra à terça

Refeição: Tortilha de legumes; salada de pepino, tomate e alface com molho de mostarda; gambas à Sevilhana (salteadas com alho e batata-palha a acompanhar); camarões-tigre grelhados, com molho de manteiga e batatas fritas; bacalhau à lagareiro com batata a murro

Vinhos: Vale do Homem Estagiado, Vale do Homem Loureiro, Vale do Homem Wild Ferment

Vinhos de grande rigor e pureza A enóloga louva a postura dos proprietários, António Miranda e o filho, Nuno, que se dedicam a tempo inteiro a cuidar das vinhas – “conhecem pé a pé” –, conferindo total liberdade e autonomia no plano enológico. Os vinhos são exemplarmente puros, secos e sem qualquer adição de gás carbónico, muitas vezes erradamente tido como típico dos Vinhos Verdes. No encepamento das quintas predominam loureiro e alvarinho, seguindo-se arinto e fernão pires. Também tintas, vinhão, espadeiro e padeiro. “Se não é bom, não se põe em garrafa”, garante Ana Coutinho, seguindo os ensinamentos de Fernando Moura e o propósito de qualidade máxima. Com o rótulo Vale do Homem são engarrafados varietais de loureiro, alvarinho, arinto e vinhão, aos quais se junta ainda um branco com as três castas e um apelativo rosé que junta espadeiro e padeiro. Adepta da mínima intervenção – “na vinha e na adega, menos é mais, quanto menos metemos a mão mais e melhor a uva se expressa” –, a enóloga tem apostado também pequenos lotes com estágio em madeira, usando barricas francesas de terceiro ano e tosta leve, para acrescentar apenas aos vinhos algum volume e complexidade. Da colheita de 2019 e vinhos loureiro, alvarinho e arinto, preparou também um espumante extra bruto (zero dosagem), que foi lançado depois de 30 meses de estágio com borras. Para a mesa levou os dois vinhos que passam pela madeira, o Estagiado (alvarinho e arinto) e o interessante Wild Ferment, um loureiro que fermentou com as leveduras da uva e sem controlo, de grande riqueza e complexidade, muito limpo e definido, tenso, crocante e delicioso. Muito puros e focados também o loureiro e o arinto (sem estágio), destacando o primeiro o perfil floral e frescura extraordinária, enquanto o arinto destaca mais na estrutura. Por fim, nota ainda para jovialidade do loureiro da colheita de 2018, ainda cheio de fruta, tensão e jovialidade, a confirmar o já reconhecido potencial de envelhecimento da casta e a destacar a qualidade que claramente distingue os vinhos das Quintas do Homem.

Este artigo foi publicado na edição n.º 9 da revista Singular.