A relva já é o piso preferido de Christopher Eubanks

Em Abril de 2022, Christopher Eubanks decidiu fazer uma pausa na carreira profissional e dedicar-se ao comentário televisivo. Graças à sua personalidade comunicativa e empática, o sucesso foi imediato, mas expôs a desilusão enquanto tenista, devido à falta de progressos. Nem mesmo quando, no Verão passado, passou o qualifying e venceu a ronda inicial do US Open, Eubanks conseguiu a desejada entrada no top 100. Mas tudo mudou em Março, no Masters 1000 de Miami onde, além de comentar alguns encontros, jogou e venceu seis encontros, desde o qualifying até aos quartos-de-final, onde perdeu com Daniil Medvedev, saindo da Florida como 85.º na hierarquia mundial.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt