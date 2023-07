Este vinho tinto é uma bênção para o Douro: a imponência do Mirabilis

Fama e vinhos caros são um binómio normalmente irresistível no mundo dos vinhos. E o Douro precisa disso para se afirmar no contexto das grandes regiões e dos grandes vinhos, independentemente do prisma pelo qual se analise o conceito. É por isso que acontecimentos como o casamento do futebolista Bernardo Silva, que teve lugar na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, são uma bênção para a região. Atraem gente famosa e com elevado poder de compra, e com eles uma escala de prestígio e notoriedade que circula hoje praticamente à velocidade do som.

