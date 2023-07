Portugal gastou 529 milhões no ano passado a prevenir e combater fogos

Portugal gastou, no ano, passado 529 milhões de euros a prevenir e a combater os incêndios rurais, segundo dados da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), que vão ser apresentados esta sexta-feira em Lisboa durante a divulgação do relatório de actividades do sistema que coordena. Do total, 324 milhões foram alocados à prevenção e 205 milhões ao combate, fazendo de 2022 o primeiro ano em que foi investido um montante superior em prevenção face ao desembolsado no combate.

