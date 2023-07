No País dos arquitectos: como se transforma uma garagem numa casa?

No 67.º episódio do podcast “No País dos Arquitectos” (o último da quinta temporada), Sara Nunes, da produtora de filmes de arquitectura Building Pictures, conversa com o arquitecto Filipe Magalhães, do atelier Fala, sobre a Casa Garagem, em Lisboa.

Logo no início da conversa, o arquitecto recorda como o projecto nasceu: havia um casal que precisava “de saltar da elevada renda [que estava a pagar] para um empréstimo que lhe desse a possibilidade de comprar uma casa”. Para o atelier era “a encomenda de uma vida” e, para o casal – o Tomas e a Lia – a oportunidade de mudar de rumo: “Na altura, eles encontraram um agente imobiliário que, depois de quatro ou cinco visitas lhes disse: «Não vamos encontrar o que estão à procura. Por essa ordem de preços, comprem, antes, um armazém, uma garagem, ou um arrumo.»” Eles aprovaram a ideia e quiseram saber o que havia disponível naquela tipologia: “Nas semanas seguintes, visitaram algumas garagens. Quando encontraram aquela, especificamente, gostaram bastante”, lembra Filipe Magalhães.

O passo seguinte foi entrar em contacto com os arquitectos Fala. Queriam saber se o atelier estaria disponível para transformar um espaço de garagem numa casa confortável para habitar. O Tomas e a Lia receberam prontamente um “sim”. Durante a entrevista, Filipe Magalhães fala sobre o desafio do projecto: “Era um espaço que estava preparado para receber carros, tinha sido usado como armazém, durante algumas décadas, mas não estava preparado para ser uma casa. E aquilo que nos era pedido era isso. Mais do que uma questão formal, havia uma questão tipológica: «Como é que transformamos uma coisa que não é, naquilo que pretende ser?»”

Como o espaço tinha apenas 200 m2 , o casal sabia que aquela não seria “uma casa tradicional”, mas era a habitação possível com os recursos disponíveis. Em retrospectiva, o arquitecto sublinha que o orçamento reduzido foi uma vantagem e não um obstáculo: “Eu acho que, para fazer um bom projecto, é preciso uma série de factores: é preciso um bom cliente e um orçamento adequado à ideia que se pretende, mas aqui acabou por acontecer o contrário. A ideia adequou-se ao orçamento possível e foi melhor assim. Se nós tivéssemos o dobro ou o triplo do orçamento, acho que não teríamos um melhor projecto. Bem pelo contrário. Até o tínhamos piorado.”

Inicialmente, o armazém era iluminado por quatro clarabóias. Apesar do carácter industrial do espaço, Filipe Magalhães reconhece que “toda a arquitectura já lá estava” e não seria necessário mudar muito: “Quando o fundo acaba por ser tão neutro, [os outros elementos] – a cozinha, as cortinas, as duas portas da casa de banho – [tornam-se] os actores. E depois há também tudo o resto que veio a acontecer: os sofás, a mesa... Ou seja o que definia aquele espaço, como casa, não era o espaço em si, mas, sim, a ocupação. Onde estivesse uma cama, havia um quarto. Onde estivesse um sofá, havia uma sala, mas se eles mudassem a mobília – e fizeram-no várias vezes – o próprio espaço também se adaptava a isso.”

Apesar de várias pessoas terem visitado o espaço na 5.ª edição do Open House Lisboa, a Casa Garagem acabou por ter um curto tempo de vida, resistindo apenas seis meses: “No morro que fazia as costas da propriedade, na parte de cima, estava a ser feita uma construção muito violenta que, mais tarde, viemos a descobrir que era ilegal.” O arquitecto conta que essa construção provocou “o desmoronamento do morro” e afectou alguns dos edifícios circundantes, incluindo a própria casa. O Tomas e a Lia não sofreram danos físicos, mas depois desse acontecimento decidiram vender o imóvel: “Actualmente, a Casa Garagem não é Casa Garagem, é um café e funciona com uma lógica espacial muito idêntica. Se eu quiser ver o copo meio cheio, posso falar da flexibilidade outra vez porque aquele espaço continua a adaptar-se, mas preferia continuar a ir lá, de vez em quando, e a discutir com eles os vasos, as cadeiras e tudo o resto. Foram apenas seis meses.”

Depois deste projecto, o atelier transformou outras garagens e espaços do rés-do-chão em habitação. Filipe Magalhães acredita na importância desta componente prática: “Eu acho que só se aprende a construir, construindo. Nós, na faculdade, aprendemos muita coisa, mas gerir um cliente, acompanhar uma obra, fazer um licenciamento, perceber o que é um projecto de execução, perceber o que é responsabilidade civil... Acho que essas coisas todas só acontecem mesmo a sério quando nós estamos na posição de passar por elas.”

No final da conversa, o arquitecto fala sobre as colagens que o atelier desenvolve e revela o que cada projecto procura comunicar: “Eu acho que, acima de tudo, [os edifícios] falam sobre nós. Falam sobre as nossas obsessões, as nossas preocupações e os temas que nos interessam, enquanto arquitectos. Acabam por ser só um reflexo da nossa personalidade, em certa medida: por um lado, muito básicos, muito simples, muito baratuchos; por outro lado, exuberantes e, às vezes, expressivos. Também falam de uma certa pluralidade porque [neste atelier] somos dez numa lógica profundamente horizontal. O que quer dizer que não ganha quem fala mais alto e por isso acaba por haver uma espécie de homogeneidade na inconsistência dos projectos. (...) Eu acho que é isso que nós queremos que os projectos comuniquem: uma espécie de consistente inconsistência.”

Para saber mais sobre a história da Casa Garagem e o trabalho desenvolvido pelo atelier Fala, ouça a entrevista na íntegra.