Fazer arroz-doce e engomar

A irmã gorda com o seu porte que fazia toda a gente parecer magra ou insignificante, a irmã gorda, ingente, com os lábios pintados de poemas e engelhados de sermões, disse, Sãozinha, tens de aprender. A Sãozinha levantou a cabeça, olhou a freira arqueando as sobrancelhas, gesto que corresponde gramaticalmente ao ponto de interrogação do rosto, e a irmã gorda repetiu, tens de aprender. A vida, meu futuro cadáver, pode ser mais do que aquilo que te oferecem, tens de aprender.

