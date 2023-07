O sacrifício de Ifigénia no Teatro Carlos Alberto, no Porto

Estávamos em 2015. Tiago Rodrigues cometeu uma “loucura meio suicidária”, abrindo a sua primeira temporada como director artístico do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, com a reescrita e encenação de três clássicos da Grécia Antiga de uma vez só: Ifigénia, Agamémnon e Electra. Esta sexta-feira e sábado (7 e 8 de Julho), Ifigénia passa pelo Teatro Carlos Alberto, no Porto.

Tiago Rodrigues, recorde-se, vive agora em França, onde é responsável pelo Festival de Avignon. A 77.ª edição do importante evento de artes performativas, o primeiro com direcção artística do português, começou a 5 de Julho — na rua, com o espectáculo G.R.O.O.V.E. — e chega ao fim no dia 25.

Quanto a Ifigénia, trata-se de uma das três tragédias gregas em que Tiago Rodrigues explora “a forma como as ideias de justiça, patriotismo ou sacrifício se vão alterando ao longo dos tempos”. “Nem é preciso muito tempo — dez, 17, 20 anos — para os valores se deslocarem na sociedade”, dizia ao PÚBLICO em 2015.

O espectáculo, informa o Teatro Nacional São João no seu site, “é apresentado no âmbito do NÓS/NOUS, projecto que aprofunda o intercâmbio da cultura teatral entre França, Galiza e Portugal, pensando-o como um território cénico comum”.