A destruição da individualidade contada por Peter Stein

O histórico encenador alemão regressa a Pinter e a Almada com a sua encenação de The Birthday Party para o Tieffe Teatro Milano. Dia 12, um homem à margem desfaz-se diante dos nossos olhos.

Stanley Webber é o único hóspede de uma modesta pensão numa pequena cidade costeira inglesa. Vive bem ali. Queixa-se da terrível qualidade da comida, queixa-se quando recolhem o seu pequeno-almoço que tinha violentamente rejeitado, queixa-se de que aquela “casa está pior do que uma pocilga”, insulta e seduz a anfitriã. Faz o que pode para ocupar dias sem grande agitação. Está por ali a estudar uma proposta de trabalho, ele que é pianista e até chegou a dar um concerto com grande sucesso, pináculo absoluto da sua curta carreira, mas depois foi desconsiderado quando lhe marcaram uma segunda actuação e encontrou as portas do teatro fechadas. É um homem que se retirou do mundo, afinal, podendo a sua história de vida (passada e futura) ser muito bem uma ficção – se alguma vez foi pianista, não o sabemos; se tem alguma tentadora proposta de trabalho em mãos, é duvidoso.