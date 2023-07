Rostos da Aldeia. Eduardo Correia, o director artístico de Campo Benfeito

Neste episódio do Rostos da Aldeia vamos até Campo Benfeito, uma aldeia do concelho de Castro Daire localizada em plena Serra de Montemuro. Foi lá que Eduardo Correia fundou, há mais de 30 anos, a companhia do Teatro Regional da Serra do Montemuro. A companhia emprega sete habitantes da aldeia e organiza, todos os anos, o Festival Altitudes, um evento que atrai à aldeia muitos visitantes. É por causa desse festival que no verão Campo Benfeito chega a ter quase 300 habitantes. No resto do ano tem pouco mais de 40. Eduardo Correia já correu mundo com a sua companhia de teatro, mas volta sempre à aldeia onde nasceu. E não pensa sair de Campo Benfeito.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.