Conheça a chave do Euromilhões

A chave do concurso 053/2023 do Euromilhões, sorteada esta terça-feira, é composta pelos números 14 — 17 — 23 — 36 — 44 e as estrelas 2 e 8.

O primeiro prémio era um jackpot de 50 milhões de euros, mas ninguém acertou na chave completa.

Em Portugal, saíram cinco 4.º prémios, no valor de 684 euros cada.

No próximo concurso, na sexta-feira, o primeiro prémio será um jackpot de 63 milhões de euros.

Consulte os resultados oficiais na página Jogos Santa Casa.