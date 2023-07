Sobre a noite passada: The Idol queria ser a série do Verão, não a série mais odiada do Verão

Há um fenómeno chamado “hate watch”: ver algo que se adora odiar. The Idol, a série de The Weeknd, parece ser a definição do Verão de 2023 de “hate watch” e chegou ao fim na segunda-feira na HBO Max em Portugal. O seu eco é tão controverso quanto as muitas queixas sobre o seu conteúdo ou “mensagem”. É extremamente sexual, ponto assente. Muito possivelmente misógina, carregada de imagens tão belas quanto vazias e com um subtexto incontornável devido à identidade real dos seus protagonistas — estes são os pontos mais voláteis da incandescente reacção à série sobre uma estrela pop feminina e o seu manipulador mentor. Outro pomo da discórdia: as acusações de tentativas de manipulação da pontuação da série em agregadores de críticas como o site Rotten Tomatoes ou a plataforma IMDb.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt