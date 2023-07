P24. O caso que condenou uma mulher por aborto às oito semanas em Portugal

Rita foi condenada em 2020 por fazer um aborto às oito semanas de gravidez. O aborto foi realizado dentro do período legal, mas fora do SNS. De acordo com a procuradora da República Helena Leitão, “tudo indica que em França, no Luxemburgo, na Suíça ou em Espanha, pelo menos, um caso como o referido não seria crime, nem uma mulher seria condenada nessas circunstâncias”. Neste P24 conhecemos a história de "Rita" com a jornalista Joana Gonçalves.

