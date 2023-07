National Geographic deixará de ir para as bancas a partir de 2024

Uma das publicações mais tradicionais do mundo, a revista National Geographic, anunciou que vai deixar de distribuir as suas revistas nas bancas a partir de 2024 e focar-se na produção digital. Os seus assinantes continuarão, porém, a receber uma cópia impressa mensal, e as edições especiais ainda chegarão a pontos de venda físicos, segundo noticiou a agência Associated Press (AP).

O anúncio foi feito após a empresa fundada em 1888 ser atingida por uma onda de cortes. Em Setembro passado, alguns editores foram demitidos, e nesta semana, os redactores entraram na lista de despedimentos.

Craig Welch, redactor principal da revista desde 2014, publicou no Twitter que a edição desta semana seria a última da sua carreira na publicação, e que todos os demais jornalistas da revista tinham sido demitidos. “Os meus colegas e eu tivemos a inacreditável sorte de sermos o último grupo de redactores da equipa — certamente o trabalho mais fixe que alguma vez terei e possivelmente um dos mais fixes que já existiram”, escreveu numa rede social outra repórter, Nina Strochlic, que ali trabalhava desde 2015.

De acordo com a empresa, as vendas em banca representam uma parcela pequena da circulação mensal, aproximadamente 1,8 milhões de exemplares.

A revista com bordas amarelas marcou gerações ao reproduzir imagens que retratavam detalhes de todos os cantos do planeta, destacando-se pela alta qualidade dos seus registos.

Uma das suas capas deu origem a uma das imagens mais famosas do século XX — a de uma afegã de olhos verdes captada no Paquistão em 1984. Com 12 anos, Sharbat Gula desencadeou uma mobilização internacional em favor de refugiados de guerra depois de ser fotografada por Steve McCurry.

Foto Sharbat Gula fotografada 18 anos depois Steve McCurry

Em 2015, a National Geographic Society reorganizou sua operação e vendeu a maior parte das acções à 21st Century Fox – adquirida pela Disney em Março de 2019.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S. Paulo

Nota do editor: o PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.