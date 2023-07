Tribunal Constitucional e quotas de género: sim ou não?

1. Encontra-se agendado para discussão, na Assembleia da República, um projecto de lei do Bloco de Esquerda visando assegurar a paridade de género na composição do Tribunal Constitucional (TC). Formalmente, trata-se de garantir que o Tribunal é composto por um mínimo de seis juízes de cada sexo (são 13 no total). No entanto, como resulta claro da exposição de motivos do projecto, o que está em causa é a alegada sub-representação de mulheres nessa instância. Será boa ideia?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt