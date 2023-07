Em 24 municípios, o despovoamento acelerou acima do previsto

Estimava-se que perdessem 15% da população até 2030. Atingiram ou ultrapassaram essa percentagem em 2021, mostra Relatório do Estado do Ordenamento do Território.

Se a população do país está a minguar, a do interior ainda mais. No entanto, o Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT) identificava 126 municípios onde o ritmo de queda poderia ser particularmente preocupante. Projectava-se que esses concelhos pudessem perder 15% ou mais da sua população até 2030.