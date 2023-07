Taça da Liga arranca com dois duelos entre equipas da I Liga

O actual detentor do troféu é o FC Porto que, juntamente com os cinco primeiros classificados da I Liga da época passada, só entram em competição mais tarde.

Os jogos Portimonense-Estrela da Amadora e Moreirense-Farense, a envolver clubes da I Liga, são os principais destaques da primeira eliminatória da Taça da Liga de futebol, cujo sorteio decorreu nesta segunda-feira, em Lisboa.

O Portimonense vai receber o recém-promovido Estrela da Amadora, enquanto o Moreirense vai receber o Farense, equipas que terminaram a edição passada da II Liga no primeiro e segundo lugar, respectivamente, garantindo a subida de divisão.

Os 14 encontros da edição 2023/24 da ronda inicial da prova mais jovem do futebol profissional português foram definidos num sorteio realizado nesta segunda-feira em Lisboa, com os jogos agendados para os dias 22 e 23 de Julho.

A primeira eliminatória reúne 28 participantes, ficando de fora os seis primeiros classificados da I Liga na época transacta - Benfica, FC Porto, Sporting de Braga, Sporting, Arouca e Vitória de Guimarães - além das equipas B de "dragões" e "águias".

Os 14 apurados rumam à segunda eliminatória, prevista para 29 e 30 de Julho, já com a inclusão do Arouca, que vai receber o vencedor do duelo entre Rio Ave e Académico de Viseu, e do Vitória de Guimarães, que recebe quem vencer a partida entre Santa Clara e Tondela.

As duas primeiras eliminatórias vão ser disputadas num único encontro, com o vencedor a seguir em frente na competição.

Os oito apurados vão juntar-se aos quatro primeiros classificados da I Liga, que apenas entram em prova na fase de grupos, na qual vão ficar definidas as quatro equipas que vão disputar a final a quatro da 17.ª edição da Taça da Liga, cujo detentor do troféu é o FC Porto.

Programa da primeira eliminatória:

Estoril (I)-Paços de Ferreira (II)

Santa Clara (II)-Tondela (II)

Vilaverdense (II)-Casa Pia (I)

Vizela (I)-Marítimo (II)

Portimonense (I)-Estrela da Amadora (I)

Nacional (II)-Penafiel (II)

Leixões (II)-Feirense (II)

Oliveirense (II)-Gil Vicente (I)

Aves SAD (II)-Desp. Chaves (I)

Belenenses (II)-Famalicão (I)

Moreirense (I)-Farense (I)

Boavista (I)-União de Leiria (II)

Torreense (II)-Mafra (II)

Rio Ave (I)-Ac. Viseu (II)