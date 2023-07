Histórias do Tour: a fuga do assassino de leitões

Nesta segunda-feira, o ciclista mais combativo da etapa foi Laurent Pichon, que se colocou em fuga com Neilson Powless e foi apanhado a cerca de 40 quilómetros da meta. Mesmo que não recebesse o prémio da combatividade – e isso seria uma tremenda injustiça –, Pichon já seria o vencedor do dia na "categoria do carinho".

Durante a transmissão, já com a etapa claramente perdida para o gaulês, foi posta no ar a comunicação do carro da equipa Arkéa para Pichon. “Estou muito orgulhosa de ti, és um guerreiro. Emocionas-nos tanto. Aproveita, aproveita, aproveita. Amo-te muito”, dizia uma voz feminina, possivelmente a mulher.

Tudo isto porque Pichon conseguiu, com sucesso, fugir do pelotão. Claramente mais sucesso do que um trio de leitões que não conseguiram fugir de Pichon. Criado na região da Bretanha, o ciclista sempre fez questão de participar na Tro-Bro León, corrida dura, estilo Paris-Roubaix, que entrega um leitão ao melhor ciclista da região.

Pichon nunca a ganhou, mas ficou três vezes no pódio. E recebeu três leitões. “Dar um porco ao primeiro corredor bretão é um pormenor porreiro. Levo o leitão comigo no carro, numa caixa de madeira, e levo-o directamente para a quinta de um amigo. Uma vez, até o levei para minha casa”, contou ao Cycling Weekly em Maio.

4eme du @trobro2 @trobroleon malgré 2crevaisons dans le final.MERCI a mes coéquipiers @FortuneoVitalC.Le cochon a trouvé sa nouvelle maison pic.twitter.com/09cNwU4VEA — Laurent Pichon (@lauPichon) April 17, 2017

E explica por que motivo não pode, actualmente, visitar os porcos conquistados em 2016, o pequeno Ty Pich, em 2017, o não menos pequeno Ty Pich 2, e em 2022, baptizado como Pitchounette. “Estiveram lá na quinta alguns meses, mas depois viraram salsichas. Tiveram uma boa vida. Na quinta, tinham as suas cabanas próprias e comida saudável”. “Sim, seguramente devo ter comido algumas dentadas dos meus porcos. Mas tentamos não pensar muito nisso quando comemos as salsichas”, conclui.

Apesar de já ter levado para casa três porcos, Pichon não está satisfeito. Diz que já correu quase todas as grandes corridas do mundo – e é verdade –, mas que é a Tro-Bro León que mais adora. “Se não ganharmos, é sempre uma boa consolação estarmos no pódio, com o nosso porco, em frente a toda a gente. Mas o meu sonho é estar no degrau mais alto – com o porco”.

Aconteça o que acontecer a Pichon nas próximas edições, sabemos o que já deve ter acontecido ao porco conquistado em 2023 – o quarto para Pichon, fruto de um sétimo lugar. Para já, antes de perseguir porcos novamente, resta a Pichon, no Tour 2023, colocar a bicicleta em mais algumas fugas e será essa a prova de um francês que não tem, aos 36 anos, resultados de especial relevo no World Tour.