Incêndio em prédio de Paredes faz quatro feridos

Uma das moradoras saltou da janela para fugir às chamas e outra entrou em trabalho de parto e já teve a criança no hospital, para onde foi levada pelos bombeiros. Fogo faz 17 desalojados.

Uma habitante do prédio que ardeu em Paredes esta madrugada de domingo teve de saltar pela janela, enquanto outra que estava grávida entrou em trabalho de parto. O incêndio fez 17 desalojados e quatro feridos.

Tudo se passou em Cristelo, uma freguesia a poucos quilómetros da sede do concelho, cerca das 3h30. A mulher grávida foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, pelos bombeiros, onde acabou por ter a criança.

São por enquanto desconhecidas as causas do incêndio, que fez quatro feridos, incluindo a mulher que saltou da janela, de uma altura de pelo menos dois andares, e que foi também transportada para o Hospital de Penafiel.

Segundo o Comando Sub-regional de Operações de Emergência de Protecção Civil da Área Metropolitana do Porto, o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio começou no segundo andar do prédio: o alerta foi dado às 3h40 e o fogo foi dado como extinto às 4h30.

À RTP, o vereador da Protecção Civil de Paredes disse que as famílias desalojadas optaram por ficar em casa de familiares e amigos e que os estragos "se cingem à escadaria do edifício”.

As vítimas foram assistidas pelos Bombeiros Voluntários de Paredes e pelos Bombeiros Voluntários da Rebordosa.