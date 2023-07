Portugal afastado pela Inglaterra do Europeu de sub-21

Ainda não será desta que Portugal irá conseguir vencer um Europeu de sub-21. A selecção orientada por Rui Jorge até jogou algum do seu melhor futebol do torneio, mas acabou eliminada com uma derrota por 1-0 frente à Inglaterra em Kutaisi, na Geórgia.

Um golo de Anthony Gordon aos 34' acabou por fazer a diferença num jogo em que Portugal deu 45 minutos de avanço à selecção inglesa.

Depois de uma primeira parte muito semelhante aos três jogos da fase de grupos, Portugal conseguiu dar uma bela imagem no segundo tempo, coleccionando múltiplas oportunidades de golo e empurrando a formação britânica para um papel defensivo junto da sua área.

A eliminação do torneio nos quartos-de-final significa ainda que Portugal não estará representado no torneio olímpico de futebol nos Jogos de Paris do próximo Verão.