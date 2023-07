Histórias do Tour A “lanterna-vermelha” esteve na mão do antifascista

Quando a segunda etapa da Volta a França foi para a estrada, o guardião da “lanterna-vermelha” – estatuto que não é inócuo no Tour – era Jacopo Guarnieri.

Entre os 175 ciclistas em prova, tratava-se do pior de todos, depois de ter sido o último a chegar a Bilbau, no primeiro dia. Este estatuto é o resumo perfeito da carreira deste ciclista italiano de 35 anos. É um velocista, mas nunca foi um vencedor – conta com quatro triunfos na já longa carreira, nenhum deles em provas com concorrência de peso.

Nessa medida, considera-se um... privilegiado. Não que tenha orgulho em quase nada ganhar, mas porque consegue extrair algo bom dessa incapacidade para a glória.

“Não sou o chefe-de-fila de uma equipa, por isso estou mais livre para expressar sentimentos e opiniões. Sendo um líder, poderia perder algo como contratos ou patrocínios”, chegou a dizer ao site Cycling Weekly.

E Guarnieri não usa esta honra de forma leve e não deixa por mãos alheias o apoio incondicional à causa LGBT e trans, tendo até usado uma faixa de apoio à comunidade transexual no Giro do ano passado. No Twitter, Guarnieri não se mostra apenas um apoiante da igualdade de género, já que se declara abertamente antifascista.

“Já alguém vos disse que o comunismo não é o oposto do fascismo? Ser antifascista não tem cor nem conotação política. É um bem comum, porque diz respeito a todos e, por isso, deve ser defendido”, publicou em Março, num exemplo entre outras publicações de índole política.

Estas posições são raras nos ciclistas profissionais, mas Guarnieri não abdica delas – e diz que não está sozinho, mesmo sendo o único a fazê-lo abertamente.

Neste Tour 2023, o ciclista da Lotto terá luta na estrada, além da luta nas redes sociais. E terá uma missão única: ajudar Caleb Ewan a ser um sprinter vencedor.

Se, nesse labor, conseguir livrar-se da lanterna-vermelha, talvez aceite a cortesia (e ontem já não era o último da geral, tendo subido cinco posições). Caso contrário, continuará a ser alguém que trabalha para os outros e cede os holofotes aos colegas – e, nessa medida, ser uma voz activa em lutas sociais.