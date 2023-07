Gonçalo Byrne: novo aeroporto de Lisboa “vai gerar pressões urbanísticas brutais”

Um dos mais reputados arquitectos portugueses, Gonçalo Byrne, olha com preocupação para a forma como os decisores políticos montaram a operação de escolha do local do novo aeroporto de Lisboa. Áreas tão importantes como o urbanismo, a arquitectura e o paisagismo estão, no seu entendimento, a ser menosprezadas no processo de avaliação das nove localizações propostas. “Tudo isto deve ser bem pesado, e até nas suas implicações espaciais e estruturais, que não é apenas um tema de infra-estruturas de acessibilidade”, avisa o arquitecto de 82 anos. “Quando vejo a constituição das valências desta comissão técnica, a componente urbana não está lá”, critica.

