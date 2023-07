Cofina confirma proposta de compra que avalia grupo de media em 75 milhões de euros

A Cofina SGPS recebeu uma oferta vinculativa para a compra da totalidade do capital da Cofina Media que avalia a empresa (enterprise value) em 75 milhões de euros, segundo comunicado emitido no final de sexta-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A CMVM tinha suspenso na sexta-feira no final da manhã a negociação dos títulos da Cofina SGPS, solicitando informação adicional por parte da cotada na bolsa portuguesa.

A holding esclareceu então que recebeu, na terça e na quarta-feira desta semana, uma oferta vinculativa e uma oferta vinculativa revista, respectivamente, para a aquisição da totalidade das acções representativas do capital social da Cofina Media, com um preço calculado considerando um enterprise value de 75 milhões de euros, sujeito a condições e ajustamentos.

A oferta é subscrita pelos administradores da Cofina Media Ana Dias e Luís Santana, e pelo antigo director do Correio da Manhã Octávio Ribeiro, "a quem se juntará um conjunto de investidores - não identificados", refere a dona do Correio da Manhã, Sábado, Negócios e Record.

"Na presente data, a Cofina encontra-se numa fase preliminar de avaliação da proposta e do preço oferecido, tendo já comunicado aos proponentes que o prazo de cinco dias úteis por estes proposto para decisão da Cofina revela-se insuficiente", acrescenta.

Nesse sentido, a Cofina informa ter solicitado um prazo de 60 dias prorrogáveis unilateralmente "tendo em conta critérios de razoabilidade" e na medida do necessário.

O comunicado decorre de uma solicitação da CMVM, que suspendeu as negociações das acções da Cofina SGPS, após noticiado pela imprensa que Cristiano Ronaldo seria investidor na Cofina Media. Interesse que foi, aliás, confirmado por Luís Santana à Lusa ainda na sexta-feira, tendo o administrador do grupo esclarecido que o futebolista será mesmo investidor na operação da MBO.

"Contar com Cristiano Ronaldo, o melhor futebolista de sempre, um atleta de excepção que partilha os valores da exigência, do rigor, do trabalho e da resiliência, como investidor é, naturalmente, um grande motivo de satisfação para a equipa que está a desenvolver o management buy out da Cofina Media, que oportunamente será apresentado aos accionistas", disse o administrador do grupo de media, em declarações à agência noticiosa.

A Cofina esclarece que, pela sua natureza de sociedade gestora de participações sociais, "avalia em permanência todas as oportunidades de negócio que possam valorizar os seus activos, numa perspectiva de compra ou de venda".