Portugal impõe nulo a Inglaterra em ensaio rumo ao Mundial

“Navegadoras” mostraram personalidade e organização para travarem as campeãs europeias em jogo particular de preparação para a estreia com os Países Baixos no Mundial.

A selecção de futebol feminino de Portugal teve, este sábado, em Milton Keynes, a menos de cem quilómetros de Londres, um proveitoso ensaio para o Campeonato do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, deixando a selecção de Inglaterra, campeã europeia e quarta do ranking mundial, em branco. Apenas a lesão de Kika Nazareth, na segunda parte, a forçar a substituição e a suscitar dúvidas relativamente à recuperação, ensombrou este teste.

Para uma estreia exigente frente à selecção dos Países Baixos, no próximo dia 23, em Dunedin, na Nova Zelândia, Portugal não podia desejar uma adversária mais competente neste primeiro ensaio, importante para tomar o pulso da equipa de Francisco Neto. Sobretudo na resposta defensiva demonstrada perante uma equipa demolidora, que na fase de qualificação venceu os 10 jogos do Grupo D, com 80 golos marcados e nenhum sofrido.

Um teste que começou por não causar grande desconforto, face à personalidade demonstrada pelas nossas "navegadoras", que para além de um par de cruzamentos complicados para a linha defensiva, apenas estremeceram num remate à barra, imediatamente antes do apito para o intervalo.

A primeira parte revelou uma selecção portuguesa organizada, a procurar, frente às campeãs europeias, disfarçar as diferenças óbvias que acabaram por ditar números claros tanto na percentagem de posse de bola, como no ataque e nos remates à baliza portuguesa.

Indiferente a essa leitura meramente estatística, Portugal promoveu equilíbrios suficientes para evitar o golo e ainda demonstrou capacidade para incomodar e tentar surpreender, mesmo que sem a contundência necessária para fazer estragos.

A derrota das inglesas, por 2-0, no recente encontro amigável de Londres com a Austrália, em Abril, prova que a longa invencibilidade em jogos oficiais da formação liderada pela neerlandesa Sarina Wiegman, quarta do ranking mundial, não confere um estatuto de intocável à primeira adversária de Portugal nesta fase de preparação para o Mundial de estreia da selecção nacional.

Apesar de tudo, as inglesas surgiram com maiores índices de agressividade na segunda parte, obrigando Portugal a sofrer e a dar tudo para evitar um golo que fizesse desmoronar a estratégia lusa. Ana Borges, praticamente sobre a linha de golo, salvou uma das situações mais perigosas, com as inglesas a confirmarem, por Lucy Bronze, o azar aos ferros da baliza de Inês Pereira, antes de Alessia Russo ter ficado a centímetros do alvo.

Portugal ainda esteve na iminência de marcar numa falha da guarda-redes Mary Earps, que deixou escapar uma bola atrasada por Lauren Hemp, erro emendado pela sorte, a traçar uma trajectória que não apontou à baliza.

As inúmeras substituições acabaram por precipitar um final menos conseguido, sempre com a Inglaterra a carregar na tentativa de chagar ao golo que não apareceu. De lamentar apenas a lesão de Kika Nazareth, na segunda parte, a forçar a substituição e a suscitar dúvidas relativamente à recuperação.

A selecção defronta na próxima sexta-feira a Ucrânia, no Estádio do Bessa, antes da partida para a Nova Zelândia, prevista para 11 de Julho. No Mundial, para além da selecção dos Países Baixos, vice-campeã do Mundo, Portugal defrontará no Grupo E o Vietname (27 de Julho) e os Estados Unidos (1 de Agosto), actuais detentoras do título mundial.