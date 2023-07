Portugal iguala em Cracóvia as 15 medalhas de Minsk 2019

Medalhas de bronze no ténis de mesa e futebol de praia femininos elevam conquistas a um dia do encerramento dos Jogos Europeus.

A missão portuguesa aos Jogos Europeus Cracóvia 2023 conquistou, a um dia do desfecho da competição, mais dois bronzes, somando 15 medalhas nesta terceira edição do evento, igualando as 15 de Minsk 2019, depois de ter conquistado 10 em Baku 2015.

Duas medalhas de bronze das selecções femininas de ténis de mesa e de futebol de praia garantiram a chegada aos 15 pódios, tornando esta edição numa das mais bem-sucedidas dos Jogos Europeus para Portugal, com três de ouro, sete de prata e cinco de bronze.

Uma "jornada" que começou com o bronze da karateca Ana Cruz, seguindo-se outro terceiro lugar, da canoísta Francisca Laia em K1 200 metros, distância que deu ao país o primeiro ouro, de Messias Baptista, novo campeão.

No atletismo, Auriol Dongmo atirou para o ouro no lançamento do peso, João Coelho foi prata nos 400 metros e Isaac Nader também conseguiu ser segundo nos 1.500 metros, encerrando o pecúlio de pódios da modalidade, conseguidos em Chorzow.

De volta à canoagem, Fernando Pimenta foi prata no K1 500 metros e Kevin Santos e Teresa Portela sagraram-se campeões em K2 200 metros.

No muaythai, Gonçalo Noites e Matilde Rodrigues conseguiram a prata, enquanto a dupla Miguel Oliveira e Afonso Fazendeiro garantiu o bronze para Portugal no padel.

Marcos Freitas foi vice-campeão do torneio de singulares masculinos de ténis de mesa - acabou perto de nova medalha em equipas - no mesmo dia em que Miguel Frazão surpreendeu com a prata no torneio de espada, na esgrima.

Os dois pódios agora somados e que podiam ser quatro não fossem as derrotas masculinas nos torneios de ténis de mesa e futebol de praia, permitem a Portugal igualar Minsk 2019, onde Portugal conquistou três medalhas de ouro, seis de prata e seis de bronze.

Sortes distintas no futebol de praia

No futebol de praia, a equipa lusa venceu a anfitriã Polónia no desempate por penáltis, após empate 2-2 no tempo regulamentar e prolongamento.

Katarzyna Nowak abriu a contagem aos 3 minutos, mas Ema Toscano empatou no segundo período (22’). Dominika Dewicka fez o 2-1 para as polacas no minuto seguinte, dois antes de Inês Cruz conseguir repor a igualdade.

#EquipaPortugal ???? #EG2023 | MEDALHA DE BRONZE! ??

Portugal conquista medalha de bronze no torneio feminino de futebol de praia em Cracóvia-Malopolska 2023! ????

???? Esta é a 15.ª medalha para a Equipa Portugal que assim iguala Minsk 209#COPortugal

?? Adelino Meireles pic.twitter.com/9LBIp2XDl1 — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) July 1, 2023

No desempate por grandes penalidades, Portugal venceu por 3-0, com Jamila Marreiros a defender dois penáltis, subindo ao último lugar do pódio num torneio de apenas seis equipas de uma modalidade que não integra o programa olímpico.

Por outro lado, a selecção masculina de futebol de praia perdeu por 2-0 no desempate por penáltis com a Espanha, falhando a medalha de bronze, após o 5-5 no final do desafio de Tarnow.

Jordan Santos, André Lourenço e Duarte Algarvio permitiram a defesa do guarda-redes, enquanto Rui Coimbra não acertou com a baliza, bastando à Espanha bater duas vezes Elinton Andrade para celebrar. Bronze em Baku 2015 e ouro em Minsk 2019, Portugal tinha falhado a final nos penáltis, ante a Suíça.

Ténis de mesa no feminino

A selecção feminina de ténis de mesa conseguiu a medalha de bronze ao vencer a França (3-0) no jogo de apuramento do terceiro lugar. Após o encontro que opôs as francesas, oitavas do ranking mundial, às portuguesas, 11.ª, na Hutnik Arena, a formação comandada por Xie Juan, que inclui ainda Inês Matos, consumou a quinta medalha para o ténis de mesa em Jogos Europeus, somando-a ao ouro de Fu Yu em Minsk 2019.

No teqball, a dupla Carla Couto e Manuela Parente concluiu em quinto a competição de pares femininos, tendo Luís Santos e João Pinheiro sido eliminados na fase de grupos. As portuguesas caíram ante as francesas Amelie Julian e Elisa Lanche com duplo 12-10.

#EquipaPortugal ???? #EG2023 | DIA 1??2??

?? A equipa portuguesa de Judo foi 5.ª classificada no torneio de equipas mistas!

?? Siga tudo na app Equipa Portugal e nas redes sociais do COP! #COPortugal #WeAreUnity #KrakówMalopolska2023

?? Carlos Ferreira/EJU pic.twitter.com/UzRug6UHQ1 — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) July 1, 2023

“Jogámos só um torneio juntas. Era um jogo que dava para ter ganho, mas temos de levar essa experiência e aprendizagem para os próximos jogos”, declarou Manuela Parente, no final.

“Somos amadoras e não vivemos do teqball nem jogamos juntas. Era um jogo acessível e podíamos ter ganho”, lamentou.

No judo, a selecção de equipas mistas perdeu ante Itália a medalha de bronze, cedendo no embate decisivo por 4-0. Diogo Brites (+90 kg), Ana Agulhas (-57 kg), João Crisóstomo (-73 kg) e Taís Pina (-70 kg) foram derrotados nos respectivos combates, falhando o pódio da equipa que integra ainda Carolina Paiva (+70 kg), Saba Danelia (-73 kg), Diogo Luís (-90 kg) e Vasco Rompão (+90 kg).