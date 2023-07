Piloto neerlandês Dilano van’t Hoff morre após acidente em Spa-Francorchamps

Tragédia aconteceu na sequência de uma colisão com vários carros, à saída da curva Raidillon e na entrada para a reta Kemmel.

O piloto neerlandês Dilano van't Hoff morreu neste sábado aos 18 anos na sequência da uma colisão na prova da Fórmula Regional Europeia, no circuito de Spa-Francorchamps, Bélgica, anunciou a equipa que representava.

"A MP Motorsport está profundamente entristecida por confirmar que o nosso piloto Dilano van't Hoff morreu na sequência de um acidente durante a segunda corrida da Fórmula Regional Europeia em Spa-Francorchamps", refere a equipa em comunicado.

No documento, a equipa sediada nos Países Baixos, lamentou a morte de um dos "mais brilhantes talentos neerlandeses".

"Apresentamos as nossas sinceras condolências à família do Dilano e aos seus entes queridos e apoiamo-los totalmente, bem como aos membros da nossa equipa, que perderam não apenas um piloto, mas também um amigo", conclui a MP.

Num comunicado partilhado no seu portal, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) também lamentou a morte do piloto.

Van't Hoff morreu na sequência de uma colisão com vários carros, à saída da curva Raidillon e na entrada para a reta Kemmel, numa situação semelhante à que provocou a morte do francês Anthoine Hubert, em 2019.

O acidente aconteceu em circunstâncias de visibilidade limitada devido à água no circuito e já perto do final da prova, faltando cerca de dois minutos para o fim da corrida.

A corrida, a segunda no fim-de-semana, serviu de suporte às 24 Horas de Spa, tendo Andrea Kimi Antonelli conquistado a sua primeira vitória nas oito rondas disputadas.