Ensaio sobre a paranóia segundo Nuno Cardoso

As Bruxas de Salém é mais um capítulo da busca de um encenador que disseca as evidências como quem procura uma explicação e não espera qualquer epifania.

Estamos num tempo em que o boato e a mentira, a negação e a perseguição, a bem dizer em todos os lugares do mundo, parecem ter-se imposto à racionalidade e ao bom senso; e mesmo à evolução civilizacional, dada como certa quando se acreditava em ideias como a do “fim da História”. Algo que, não sendo novo no devir da humanidade, a encenação que Nuno Cardoso propôs para As Bruxas de Salém vem recordar, sem necessidade de nomeação explícita, confiando essa capacidade à imaginação de quem vê.