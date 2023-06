Descida da energia não evita aumento da factura eléctrica

Mesmo com a descida dos preços da energia, muitos clientes do mercado livre vão ter subidas na factura devido ao aumento dos custos das redes.

A fixação excepcional de tarifas de electricidade que vão vigorar a partir deste sábado, dia 1 de Julho, reflecte bem a complexidade do desafio de fazer previsões de preços da energia no actual contexto de incerteza e de procurar ainda assim acomodar todos os custos do sistema eléctrico e evitar desvios que acabem a penalizar os consumidores no futuro.