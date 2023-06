Vítor Campelos vai treinar Gil Vicente para consolidar clube na I Liga

Técnico de 48 anos esteve quase garantido no Cardiff, do segundo escalão inglês, mas assinou por uma época pelo clube de Barcelos.

O Gil Vicente apresentou esta sexta-feira Vítor Campelos como treinador da equipa principal, num projecto estabelecido para uma temporada, com o objectivo de manter o clube no principal escalão nacional.

O técnico, de 48 anos, que nas últimas três temporadas orientou o Desp. Chaves, mostrou-se "entusiasmado" com este novo desafio, numa época histórica para o emblema barcelense, que completa 100 anos de existência.

"É um clube histórico do nosso campeonato. Conhecemos o plantel, mesmo sabendo que alguns jogadores saíram, mas também sabemos que o Gil Vicente trabalha bem e preocupa-se em fazer bons grupos. Queremos consolidar a equipa na I Liga, garantindo rapidamente a permanência, praticando bom futebol", disse Vítor Campelos na apresentação.

O técnico lembrou que sempre elogiou as equipas do Gil Vicente, mas vincou que será preciso um trabalho de restruturação do plantel, admitindo algumas saídas, nomeadamente de Fran Navarro, melhor marcador dos "galos" nas últimas duas épocas e que tem sido apontado ao FC Porto.

"Sabemos que alguns jogadores saíram, como Tomas Araújo, Adrián Marín, Vítor Carvalho, Fran Navarro ou Aburjania. Mas a estrutura está a trabalhar para colmatar essas ausências importantes. Acredito que vamos fazer as escolhas certas e criteriosas", partilhou.

Assinado e selado ??



Começamos hoje a trilhar um novo caminho com a mesma ambição de sempre ??#SomosUmSomosGil pic.twitter.com/oJoK6avvTl — Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) June 30, 2023

Campelos abordou, ainda, a forma como surgiu a oportunidade de treinar o Gil Vicente, confessando que esteve a um pequeno passo de seguir outro rumo, no segundo escalão do futebol inglês.

"Posso dizer que estive 99% certo no Cardiff. Acertámos tudo, desde valores às casas para a equipa técnica. Tive várias reuniões com a direcção e todos concordaram que era o treinador ideal. Mas o dono do clube, que mora na Malásia, decidiu contratar outro treinador", confessou.

O técnico compreende que o Desp. Chaves também tivesse seguido outro rumo, ao contratar José Gomes, mas revelou que houve sintonia quando o Gil Vicente lhe propôs este projecto.

"Depois do Cardiff ainda houve outra situação para Inglaterra, mas continuei no mercado. O presidente do Gil Vicente ligou-me, tivemos uma reunião e houve logo uma empatia forte, pelo que decidimos aceitar este desafio", completou.

O presidente do emblema de Barcelos, Francisco Dias da Silva, revelou que o contrato com Vítor Campelos é de uma temporada, embora fosse vontade do dirigente "assinar por várias épocas", considerando o técnico "a pessoa ideal para cimentar o projecto do Gil Vicente".

Dias da Silva abordou, ainda, composição do plantel para a próxima temporada, garantindo "empenho" do clube em colmatar as várias saídas de jogadores importantes.

"Só daqui a uns meses posso responder se os atletas que vamos contratar vão acrescentar mais ao plantel, mas esse é nosso dever. Estamos empenhados em repor com jogadores de qualidade", garantiu o presidente do Gil Vicente.

Este será o quinto clube de Vítor Campelos em Portugal, depois da passagem por Vitória de Guimarães, Moreirense, Trofense e Desp. Chaves, contando, ainda, com passagens pelo Videoton, da Hungria, Tractor, do Irão, e Al-Taawon, da Arábia Saudita. Vítor Campelos substitui Daniel Sousa, que na última época conduziu o Gil Vicente ao 13.º lugar da I Liga.