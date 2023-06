Verstappen assegura nova pole no GP Áustria

Piloto neerlandês volta a sair, pela quinta corrida consecutiva, do primeiro lugar da grelha, enquanto Sergio Pérez continua a debater-se com dificuldades para acompanhar o campeão mundial.

Sem surpresa, o campeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull), assegurou esta sexta-feira mais uma pole position, a quinta consecutiva na temporada e a terceira consecutiva na Áustria, com o tempo de 1m04,391s de volta mais rápida, para conquistar o primeiro lugar da grelha de partida para 10.º Grande Prémio da temporada.

Charles Leclerc (Ferrari), seguido do companheiro Carlos Sainz e do McLaren de Lando Norris, foi o segundo mais rápido numa sessão marcada pelos limites de pista que provocaram grande ansiedade nos pilotos pelo elevado número de tempos apagados.

O neerlandês líder destacado do Mundial assumiu, no final, que as características da pista desafiam os limites, o que obriga a um compromisso entre garantir um tempo suficientemente bom e o risco de ver a volta anulada, como sucedeu com companheiro da Red Bull, Sergio Pérez, que não foi além do 15.º tempo por ter excedido os limites de pista.

Com Lewis Hamilton (Mercedes) a garantir o quinto melhor tempo, a novidade foi o sexto lugar de Lance Stroll, à frente do companheiro da Aston Martin, Fernando Alonso, o que sucede apenas pela segunda vez na temporada.