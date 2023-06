Jogos Europeus: Quatro hipóteses de ouro serão afinal lutas pelo bronze

Portugal tinha esta sexta-feira a possibilidade de garantir quatro finais nos Jogos Europeus Cracóvia 2023, porém vai lutar por quatro medalhas de bronze, em equipas, masculinas e femininas, de ténis de mesa e de futebol de praia.

Depois do bronze em Baku 2015, o futebol de praia luso chegou ao ouro em Minsk 2019, medalha que não poderá defender este sábado em Tarnow, já que os pupilos de Mário Narciso perderam, no desempate por penáltis, com a Suíça e agora só podem aspirar ao bronze.

A formação das quinas esteve quase sempre na frente e liderava por 4-2 quando permitiu o empate 4-4, que não se desfez no prolongamento: Elinton Andrade deu vantagem ao defender um castigo máximo, mas Coimbra e Léo Martins falhariam e a festa foi dos helvéticos, que venceram por 4-3.

No jogo anterior, a selecção feminina sentiu muitas dificuldades frente à Ucrânia e perdeu por 3-1, com o desaire a contar um golo oferecido pela displicência da guarda-redes; vai reencontrar a Polónia, a quem venceu, com muita felicidade, por 2-1.

No ténis de mesa, dose dupla da poderosa Alemanha, que começou por bater a equipa feminina por 3-0, em três duelos sem muita história e com triunfos por 3-0, 3-1 e 3-1, sendo que Jieni Shao ainda foi quem mais perto esteve de contrariar o favoritismo germânico, mas desperdiçou vantagens para perder dois sets por 15-13 e 14-12.

João Geraldo e Tiago Apolónia ainda surpreenderam Patrick Franziska e Dimitrij Ovtcharov com concludente 3-0 no jogo de pares, contudo Marcos Freitas, por duas vezes, e Tiago Apolónia perderiam os seguintes jogos de singulares, todos por 3-0. Em ambas as situações, a França será a oponente na luta pelo bronze.

No tiro com armas de caça, o olímpico João Paulo Azevedo recuperou até alcançar a final de oito, na qual não foi além do sétimo lugar na prova de fosso olímpico, enquanto Armelim Rodrigues, que iniciou o dia em sexto, empatado com o segundo, falhou a final no "shoot off" do apuramento. Maria Inês Barros foi 14.ª na qualificação feminina em Wroclaw.

Depois da inédita e surpreendente prata de Miguel Frazão na competição individual de espada, a prova de equipas na mesma arma não correu tão bem a Portugal, já que, em aliança com o irmão Miguel e Max Rod nos 16 avos-de-final, foi derrotada pela Bélgica e relegada para o 17.º lugar. Os belgas venceram cinco disputas contra quatro de Portugal, para um resultado agregado de 45-43.

O canoísta José Carvalho, nono no Rio 2016 em C1, não conseguiu as meias-finais destinadas aos 30 mais rápidos, terminando com o 32.º registo, a pouco mais de um segundo do êxito, que vai procurar nos Mundiais de Setembro, em Londres, que qualificam para Paris 2024.

No teqball, e após os singulares masculinos e femininos se ficarem pela fase de grupos, o par misto Manuela Parente e Luís Santos atingiu os quartos-de-final, nos quais foi afastado pelos sérvios Maja Umicevic e Nikola Mitro 2-0, com 12-6 e 12-4.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia 2023, com os três ouros, as sete pratas e os três bronzes já conquistados.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.