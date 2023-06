Portugueses ciganos: uma geração chega

Quem pegar, por exemplo, numa revista Occidente do final do século XIX sem dificuldade conseguirá deparar-se com artigos em que os judeus eram descritos com todos os estereótipos racistas que estão associados a este grupo étnico e religioso. A Occidente não era uma revista obscura, era uma publicação corrente, destinada às massas. Hoje, qualquer dos termos aplicados seria objecto do mais profundo repúdio.

