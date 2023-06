Carlos Borges, o jovem goleador quer convencer Guardiola e conquistar o Mundial

De olhos postos no estrelato e com o objectivo de, no curto prazo, conquistar um lugar na equipa principal do Manchester City, o avançado português Carlos Borges, de 19 anos, integra a selecção de sub-19 que, em Malta, vai competir no Europeu a partir de segunda-feira.

