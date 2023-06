Quinta na TV: um Compromisso de Honra para dançar Ao Ritmo de Washington Heights

O dia do Assalto à 13ª Esquadra pede Focus , mas também conta a história de Félicité Lavergne ao som do novo futuro.

CINEMA

Ao Ritmo de Washington Heights

TVCine Top, 19h10

O sentimental Usnavi de la Vega, imigrante da República Dominicana, é dono de uma mercearia em Washington Heights, um bairro de Nova Iorque caracterizado pela sua enorme comunidade latina. Naquelas ruas, coloridas e cheias de música, a animação é constante. E a vizinhança, sempre pronta a dançar ao som de qualquer ritmo, nunca perde a esperança de concretizar os seus sonhos. Realizado por Jon M. Chu (G.I. Joe: Retaliação, Asiáticos Doidos e Ricos), é a adaptação cinematográfica do multipremiado musical da Broadway In the Heights, da autoria de Lin-Manuel Miranda, que se inspirou no livro homónimo de Quiara Alegría Hudes (que aqui assume o papel de argumentista). Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco e Jimmy Smits assumem as personagens.

Compromisso de Honra

Cinemundo, 20h20

Compromisso de Honra é um filme realizado por William Friedkin, adaptado de uma história de James Webb, que se centra na relação entre dois coronéis da Marinha: Hays Hodges (Tommy Lee Jones) e Terry Childers (Samuel L. Jackson). O filme começa com um conflito no Iémen. A embaixada dos Estados Unidos é cercada e ameaçada por uma multidão de manifestantes. A vida do embaixador está em perigo. Para assumir o comando de uma missão de resgate, o governo dos EUA destaca o coronel Terry Childers, um veterano de guerra da Marinha. As ordens são claras: evacuar o embaixador e a sua família se a situação se tornar violenta. Mas a missão complica-se e o coronel manda os seus homens abrir fogo.

Focus

AXN, 23h44

Will Smith é Nicky Spurgeon, um vigarista profissional que decide ajudar Jess (Margot Robbie), uma jovem e atraente burlona a aprimorar as suas capacidades e a vingar no mundo do crime. Mas quando a sua relação começa a tornar-se demasiado íntima, ele afasta-se sem explicações, deixando-a profundamente magoada. Três anos passados, Jess e Nicky reencontram-se casualmente em Buenos Aires (Argentina) e Nicky descobre que ela se tornou numa criminosa de sucesso e que agora está envolvida no mundo das apostas de corridas de carros. A antiga aprendiza vai agora deixar-se envolver no mais recente esquema fraudulento de Nicky. Mas apenas para o deixar fora de jogo. Escrito e realizado por Glenn Ficarra e John Requa (a dupla responsável por Eu Amo-te Phillip Morris ou Amor, Estúpido e Louco).

Assalto à 13ª Esquadra

Cinemundo, 23h45

Assalto à 13ª Esquadra é um remake do clássico de 1976 de John Carpente. A tempestuosa noite da passagem de ano será a última para a 13ª esquadra que vai ser desactivada. O sargento Jake Roenick está encarregue da esquadra e da vigia dos prisioneiros que ainda aí se encontram e serão transferidos. Mas durante a noite, a esquadra é atacada.

SÉRIE

Snowfall

Disney+, streaming

Snowfall, cuja sexta e última temporada chega agora, é uma série policial americana, criada por John Singleton, Eric Amadio e Dave Andron. O foco é uma família que se dedica ao crime, com o traficante Franklin Saint (Damson Idris) como protagonista. O objectivo é explorar um negócio em crescimento. Seguimos ainda o luchador Gustavo “El Oso” Zapata (Sergio Peris-Mencheta), o agente da CIA Teddy McDonald (Carter Hudson) e a sobrinha de um chefe do crime mexicano, Lucia Villanueva (Emily Rios).

DOCUMENTÁRIO

Diário de Uma Criada – A História de Félicité Lavergne

RTP2, 22h53

Estreia. Um documentário que se centra numa mulher cuja história, trágica e invisível, é contada a partir dos depoimentos de sete criadas e que junta imagens de arquivo e cenas imaginadas para criar um retrato de uma França em alvoroço para explorar a dureza da solidão, a violência que a sociedade exerce sob a mulher, mas também uma busca pela felicidade.

MÚSICA

Concerto Novo Futuro: Ao Piano

RTP1, 23h53

Emissão de um concerto solidário que decorreu no passado dia 25 de maio e que juntou, no Altice Arena, os músicos Jorge Palma, Diogo Piçarra, José Cid, Rita Guerra, Tomás Wallenstein, Maria Ana Bobone e André Amaro.