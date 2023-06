Carlos Bunga e Raquel Lima, dois afrodescendentes, são os artistas portugueses na Bienal de São Paulo

O artista visual Carlos Bunga e a poeta, performer e investigadora Raquel Lima são os dois portugueses convidados a participar no programa da 35.ª Bienal de São Paulo, no Brasil, que se realizará em Setembro, revelou esta quinta-feira a organização daquele que é considerado o mais relevante evento de arte contemporânea da América Latina.

Ambos afrodescendentes, os seus nomes foram conhecidos juntamente com a lista completa dos 120 artistas participantes desta bienal que conta, pela primeira vez, com a curadoria de uma portuguesa, Grada Kilomba. A artista, também ela afrodescendente, integra o colectivo de cinco curadores composto ainda pelos brasileiros Diane Lima e Hélio Menezes e pelo espanhol Manuel Borja-Villel.

Desde a sua criação, em 1951, a bienal brasileira tem sido um dos mais importantes e constantes palcos de internacionalização da arte portuguesa. O tema deste ano, Coreografias do Impossível, quer dar visibilidade às diásporas, principalmente a africana, e às questões da ancestralidade suscitadas pelas culturas indígenas.

Foto Carlos Bunga numa exposição no MAAT em 2019 Daniel Rocha

Carlos Bunga (Porto, 1976), actualmente a viver em Barcelona, teve no ano passado uma exposição no Palácio de Cristal, em Madrid, espaço dedicado a projectos emergentes de grande escala do Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia, nessa altura ainda dirigido por Borja-Villel.

O artista apresentou então uma instalação site-specific, uma verdadeira arquitectura de cartão, numa expansão para a grande escala dos seus trabalhos que exploram materiais pobres e convocam a pintura. Entretanto, e até Outubro, o centro de arte Bombas Gens, em Valência, apresenta a primeira grande antológica do artista no país, Performing Nature, onde uma impressionante peça de chão ocupa uma sala inteira. No próximo mês, a 23 de Julho, vai ainda inaugurar nos Estados Unidos, no Sarasota Art Museum, na Florida, uma nova exposição individual.

Raquel Lima (Lisboa, 1983) é uma poeta, performer e investigadora em estudos pós-coloniais. Com um percurso marcado pela poesia performativa, nomeadamente no campo dos poetry slams, publicou em 2019 o seu primeiro livro, Ingenuidade Inocência Ignorância, que reúne 34 poemas, um terço dos quais apresentado também em formato áudio e musicado.

Actualmente a fazer o doutoramento no Programa Pós-Colonialismos e Cidadania Global do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, a sua investigação aborda a oratura, ou seja, a literatura e outras formas de conhecimento da diáspora africana transmitidas por via oral.

Raquel Lima é fundadora da União Negra das Artes (UNA), criada em 2021 para promover e proporcionar a representatividade de africanos e afrodescendentes nas artes e na cultura portuguesas.

Entre 2012 e 2017, foi coordenadora-geral e directora artística do PortugalSLAM – Festival Internacional de Poesia e Performance. Representou Portugal em competições europeias de slam, tendo sido finalista em 2015 do Rio Poetry Slam. No ano em que publicou o seu primeiro livro de poesia, participou na FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty e na FLUP – Festa Literária das Periferias, no Rio de Janeiro.

No comunicado de imprensa divulgado esta manhã, os curadores da bienal, na sua maioria negros, sublinham que os 120 participantes escolhidos "desafiam o impossível" num sistema artístico que tem privilegiado a história da arte ocidental contada por corpos brancos. "Vivem em contextos impossíveis, desenvolvem estratégias de contorno, atravessam limites e escapam das impossibilidades do mundo em que vivem. Lidam com a violência total, a impossibilidade da vida em liberdade plena, as desigualdades, e suas expressões artísticas são transformadas pelas próprias impossibilidades do nosso tempo."