No Palácio do Freixo, vinhos e petiscos marcantes: Alivetaste abre-se ao público

Alivetaste Sabores da Vida regressa ao Palácio do Freixo, no Porto, a 3 de Julho. São vinhos e criações gastronómicas “marcantes”. A novidade, à 7.ª edição, é a abertura a não profissionais.

O Alivetaste Sabores da Vida está de volta ao hotel Pestana Palácio do Freixo, na zona oriental do Porto, na primeira segunda-feira de Julho, como manda a tradição. Este ano, há duas novidades. O evento, desde sempre focado nos profissionais dos sectores do vinho, da restauração e da hotelaria, assim como da imprensa especializada, abre-se agora ao público em geral. E até incluirá um desfile de moda. A aposta na internacionalização, através do convite a jornalistas estrangeiros (para o evento e para a press trip que o antecede), mantém-se.

Este ano, estarão presentes 35 produtores de vinhos de oito regiões vinícolas do país — com cerca de 70 vinhos e "algumas novidades especiais" —, 18 chefs ​— "com cerca de 40 criações gastronómicas" — e 450 convidados, incluindo jornalistas em serviço para publicações de Espanha, Alemanha, Suíça, Bélgica, França, Reino Unido e Países Baixos.

Os chefs convidados foram "escolhidos" por terem, na opinião de Mário Rodrigues, criador da marca Alivetaste (que começou com um site há mais de 15 anos), "valor". Mário visita dezenas de restaurantes durante o ano e para este evento convida os profissionais a quem reconhece um trabalho excepcional, "de qualidade". Alguns passaram por edições anteriores do Alivetaste antes de saltarem para o estrelato, outros vieram depois a receber estrelas (Michelin) de verdade.

Nos vinhos, o mentor do evento, e autor de conteúdos sobre gastronomia e vinhos há mais de 25 anos, avisa: "este não é um evento para os produtores apresentarem as últimas colheitas, é um evento onde aTpresentam vinhos que se diferenciam. Cada produtor trará dois vinhos e cada chef terá duas criações em finger food. E têm de ser marcantes. Os nossos convidados levarão ao evento criações que pautam pela diferença".

A festa começa pelas 17h30 no jardim setecentista de decoração barroca do hotel, instalado no palácio da autoria de Nicolau Nasoni. À beira-ria serão servidos dois cocktails feitos à base de vinho português e haverá um bar dedicado aos nossos espumantes. Noa foi a artista convidada para actuar durante esse momento de boas-vindas.

Depois das 19h, o evento prosseguirá no interior, com os produtores e os chefs convidados a mostrarem cada um dois vinhos / criações de finger food. Noutros quatro wine bars, estarão visíveis mapas das regiões representadas no Alivetaste. À mesma hora, acontecerá o tal desfile de moda, com roupa técnica inspirada nas cores e paisagens africanas, da responsabilidade da Prochef. O evento termina às 22h.

Promover o destino 'lá fora'

A partir da próxima sexta-feira, os jornalistas estrangeiros convidados pelo Alivetaste andarão a conhecer o território e, claro, vinhos e gastronomia: do Mercado do Bolhão, no Porto, às Caves Messias, no Douro, passando pela Quinta das Arcas, em Penafiel (Vinhos Verdes), haverá provas de vinhos e experiências especiais, com destaque para a prova "Portugal, a world of difference”, orientada por Bento Amaral e Tim Hogg, e para a viagem de comboio de Campanhã a Ferradosa.

Esta "internacionalização, prevista para 2020 mas adiada pela pandemia [nesse ano, não houve evento], era um desejo antigo" de Mário Rodrigues, que o apoio do Turismo do Porto e Norte e da ViniPortugal, a partir de 2021, "tornou possível". O Alivetaste tem outros apoios, nomeadamente da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e da Portucalense, que terão os seus finalistas a trabalhar no evento. O PÚBLICO é parceiro de media do evento.

As entradas no Alivetaste para não profissionais custam 100 euros, são apenas 50 e estão à venda na Ticketline. Mário Rodrigues justifica o valor dos bilhetes com a necessidade de o projecto ter "sustentabilidade". "Havia sempre quem dissesse 'gostava de trazer não sei quem’", conta, e mais gente implica outra logística. "Os profissionais normalmente levam outros profissionais", ressalva o promotor, mas, se esse não for o caso, então profissional e acompanhante entrarão na prática pelo valor de uma entrada.

E as entradas são apenas 50 porque, sublinha, "não é objectivo [da organização] vender bilhetes em quantidades industriais", mas antes "manter o perfil do evento".