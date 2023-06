Frederico Silva discute acesso ao quadro de Wimbledon

Dois anos depois, Frederico Silva volta a atingir a terceira e última ronda do qualifying do Torneio de Wimbledon. Em 2021, o tenista das Caldas da Rainha foi barrado pelo francês Benjamin Bonzi, em quatro sets; nesta quinta-feira, o último obstáculo à presença no quadro principal do torneio britânico do Grand Slam é o italiano Matteo Arnaldi, mas o tenista luso está confiante, após passar duas rondas sem ceder qualquer set.

O número dois português no ranking mundial, onde ocupa o 188.º lugar, teve como segundo adversário o equatoriano Emilio Gomez (127.º) – filho de Andrés Gomez, campeão de Roland Garros, em 1990.

Silva entrou melhor e não se deixou afectar quando a chuva interrompeu quando liderava o set inicial por 5-2. O tenista de 28 anos reentrou bem e, depois de anular os três break-points que enfrentou, venceu por 6-2, 6-4.

“Fiz um bom jogo, sinto que consegui fazer algumas coisas melhores do que na primeira ronda, que já tinha sido um encontro positivo. No início talvez me tenha custado encontrar o ritmo do serviço, mas servi bem até ao fim, o que num piso como a relva é uma ajuda muito grande. Entrei muito bem, fiz dois breaks até pararmos por causa da chuva, mas lidei bem com isso e estou contente por ganhar em dois sets a um jogador perigoso”, afirmou Silva, que na primeira ronda, tinha eliminado Damir Dzumhur (164.º), por 6-3, 6-4.

Na quarta presença no qualifying de Wimbledon, Silva tenta aceder pela segunda vez ao quadro final de um major, depois da estreia em 2021, no Open da Austrália. Às 11 horas, no court 13 do Community Sport Centre Roehampton, o tenista caldense defronta o italiano de 22 anos Matteo Arnaldi (78.º), que atravessa a melhor fase da carreira e já defrontou Silva por duas vezes, ambas no ano passado, com uma vitória para cada lado.

“Vai ser um jogo difícil, sem dúvida que ele é o favorito, é o primeiro cabeça de série do qualifying, está no top 80 e na última vez que nos defrontámos ganhou, mas sei que tenho as minhas possibilidades, sei que vou ter as minhas oportunidades e vai depender de as concretizar. O facto de ser à melhor de cinco sets também será uma experiência diferente para mim, que não estou habituado, mas sinto-me bem fisicamente e estou preparado para fazer um bom jogo”, adiantou Frederico Silva