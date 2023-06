Ministério Público investiga crime de poluição na lagoa de Vale Milhaços

O Ministério Público (MP), através do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) do Seixal, abriu um inquérito por crime de poluição contra incertos, no caso da contaminação das águas na lagoa de Vale Milhaços, no Seixal, confirmou ao PÚBLICO fonte próxima do processo.

