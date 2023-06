Jogos Europeus: prata para Gonçalo Noites e Matilde Rodrigues no muaythai

Os lutadores Gonçalo Noites e Matilde Rodrigues ​conquistaram, nesta terça-feira, a prata nas categorias de -71 kg e -57 kg, respectivamente, em muaythai, nos Jogos Europeus Cracóvia 2023. Gonçalo Noites perdeu na final de Myslenice com o ucraniano Oleksandr Yefimenko, enquanto Matilde Rodrigues cedeu ante a sueca Patricia Axling.

Noites, de 22 anos, conquistou a quarta prata para Portugal nesta edição dos Jogos Europeus, após perder por 30-27, em três "rounds". O lutador português mostrou-se resignado com a prata, reconhecendo ter chegado ao combate decisivo aquém das condições ideais.

"Ontem lutei com o campeão do mundo, um combate duríssimo, e fiquei com alguns pontos na canela. Tudo isso contribuiu para que não estivesse no meu melhor. Mesmo assim, dei o máximo. Mas a vitória sorriu ao meu adversário", contou.

"Comecei o primeiro round a perder, senti o ucraniano mais fresco, com mais energia, mais força. Claro que isso tudo contribuiu. Pode ter tido combates um pouco mais fáceis e chegou à final em melhor estado do que eu. Apesar de tudo, dou-lhe os parabéns. Esteve melhor e mereceu a vitória. Resta-me descansar e treinar para voltar mais forte", disse, "orgulhoso" por ser o pioneiro a conquistar uma medalha no muaythai para Portugal em Jogos Europeus, bem como por ser o protagonista do que acredita ter sido o primeiro combate a ser transmitido em directo na televisão para o país.

"Não tenho noção do impacto, mas é um orgulho muito grande saber que o meu trabalho está a ser divulgado e que as pessoas possam ver que no muaythai também trazemos medalhas para Portugal", concluiu.

Menos de uma hora mais tarde, Matilde Rodrigues conquistou, igualmente, a medalha de prata na categoria de -57 kg. Rodrigues, de 19 anos, conquistou a quinta prata para Portugal na Polónia e a 11.ª medalha no geral, numa final em que foi derrotada por 30-27, sinal de que a adversária foi mais bem pontuada nos três "rounds".